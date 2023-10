LEGO Animal Crossing officialisé avec une première vidéo, plusieurs sets à venir

Les LEGO Animal Crossing confirmés

Ce n’est pas la première fois que LEGO collabore avec nos franchises préférées. Si on connait les multiples adaptations en jeu vidéo, ce sont aussi de nombreux sets qui sont sortis pour les amoureux et amoureuses des briques. Les derniers en date, ce sont ceux Sonic, sortis l’été dernier. Cette fois-ci, Nintendo et LEGO travaillent ensemble pour amener Marie et sa troupe dans plusieurs sets Animal Crossing à venir. Parfait pour entretenir l’excitation qu’il y avait eu autour de New Horizons.

Cette collaboration avait déjà fait l’objet de rumeurs cet été, avec une fuite sans visuel qui nous indiquait plusieurs sets à venir. C’est donc maintenant officiellement confirmé par le biais d’un simple teaser. Cependant, ne vous attendez pas à des informations concrètes : pas de date, pas de prix, pas de boîte ni même de rendez-vous. On y voit simplement Tom Nook, Marie, Rosie, Mathéo et d’autres observer un ballon qui s’envole. L’occasion tout de même d’apercevoir leur design ou encore les objets et les fleurs façon brique LEGO. Et oui, ça a du charme.

En attendant d’avoir des informations concrètes (et officielles), on rappelle que la fuite de cet été faisait mention de 5 sets, allant de 170 à 535 pièces avec des prix entre 14.99$ et 74.99$. La date pourrait bien être fixée à mars 2024. Pour l’instant, ces détails n’ont pas été confirmés, ni par LEGO, ni par Nintendo, donc il faudra attendre une déclaration. Qu’en pensez-vous ?