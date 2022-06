Animal Crossing : Kéké va sortir ses tubes sur vinyle et CD, voici où précommander

Aux côtés de Mario, Kirby ou encore Zelda, Animal Crossing fait partie des licences cultes de chez Nintendo. Il y a deux ans est sorti le dernier opus sur Switch, Animal Crossing New Horizons, qui a cartonné auprès des joueurs et des joueuses. Parmi les personnages iconiques de la série, on y retrouve un certain Kéké Laglisse, chanteur de talent, et qui se représente en concert chaque samedi soir sur le dernier jeu. Si vous aimez ses morceaux, vous allez adorer ce qui suit : un vinyle et un boxset CD viennent d’être annoncés pour notre artiste.

Le vinyle, Totakeke Music Instrumental Selection 1LP

Gardons le collector pour la fin de l’article et attardons-nous d’abord sur l’annonce du vinyle : Just for Games, en collaboration avec BigWax et Studio Ghibli Records, vient d’annoncer Totakeke Music Instrumental Selection, une sélection des meilleurs morceaux de Kéké pressé sur un vinyle noir 180g.

Sur ce vinyle, on y retrouvera 18 chansons de Kéké dans leur version instrumentale parmi lesquelles figurent les morceaux K.K House, K.K Disco ou encore K.K Dub. La liste complète est disponible en bas de notre article. Le vinyle est prévu pour le 25 novembre 2022 en stock limité, et il s’agira d’une exclusivité Fnac et Just for Games. Les précommandes viennent d’ouvrir aux prix de 84.99€.

Un collector musical pou Kéké, sur CD et DVD

L’autre grosse annonce de Just for Games concerne une édition collector pour la bande-son, regroupant 5 CD ainsi qu’un DVD. Ce boxset propose également d’autres petites joyeusetés en physique, avec une boîte inédite, des cartes et d’autres bonus.

Au total, ce sont tout de même 110 chansons de Kéké Laglisse qui sont présentes ici, avec des versions instrumentales et des musiques d’ambiance, notamment des morceaux ajoutés lors de la mise à jour d’Animal Crossing New Horizons en novembre 2021. Le DVD quant à lui regroupe les chorégraphies « Totakeke PV » et « Radio Gymnastics ».

Ce pack bande-son est également prévu pour le 25 novembre 2022, cette fois-ci au prix de 105.99€ et sera une nouvelle fois une exclusivité Just for Games et Fnac. Ne tardez pas trop pour les précommandes puisqu’on imagine que les éditions vont se vendre rapidement.

