LEGO Animal Crossing : Les sets dévoilés, voici les prix, les contenus et la date de sortie

La gamme LEGO Animal Crossing détaillée

C’est donc maintenant officiel : il y aura 5 nouveaux sets LEGO Animal Crossing qui sortiront en 2024. Ces cinq sets reprendront plusieurs personnages iconiques et permettront d’assembler des mini-représentations des jeux, avec des prix allant de 14.99€ à 74.99€. En plus de découvrir une nouvelle bande-annonce qui survole ces constructions, on connait désormais le nombre de pièces et le contenu de chaque set. On fait le point.

Goûter d’anniversaire de Lico

Prix : 14.99€

: 14.99€ Nombre de pièces : 170 pièces

Propose une représentation d’une fête d’anniversaire pour Lico, avec une figurine du personnage et des décorations thématiques, avec des ballons et des gâteaux

Activités de plein air de Clara

Prix : 19.99€

: 19.99€ Nombre de pièces : 164 pièces

En plus du personnage de Clara, ce set sent bon le camping avec une tente, une chute d’eau et divers outils. On a également la présence d’un arbre cerisier et… d’une tarentule.

Excursion maritime d’Amiral

Prix : 29.99€

: 29.99€ Nombre de pièces : 233 pièces

Cette fois-ci, deux personnages LEGO sont présents, avec Mathéo et Amiral, que l’on retrouve sur son bateau. Ambiance bord de mer avec ces deux palmiers, son parasol et sa canne à pêche.

Marie en visite

Prix : 39.99€

: 39.99€ Nombre de pièces : 389 pièces

Marie décide de rendre une petite visite à Bibi : ce set permet ainsi de reconstruire sa maison et d’y retrouver les deux personnages. L’intérieur est également proposé à la construction avec plusieurs détails pour agencer une table, un lit ou encore une horloge murale. A l’extérieur, on retrouve un établi, un cerisier ou encore un ballon volant.

Boutique Nook et maison de Rosie

Prix : 74.99€

: 74.99€ Nombre de pièces : 535 pièces

Le dernier et pas des moindres regroupent deux constructions : la boutique Nook et la maison de Rosie, que l’on peut juxtaposer juste à côté. Notez que ce ne sont pas Méli et Mélo qui tiennent le magasin mais bien Tom, ce qui fait deux personnages présents dans ce set. L’occasion de lui mettre son petit sac de clochette entre les mains.

Quelle date de sortie pour les sets LEGO Animal Crossing ?

Le groupe LEGO a aussitôt annoncé la date de commercialisation pour ces cinq nouveaux produits : les sets LEGO Animal Crossing seront disponibles le 1er mars 2024. Les précommandes sont d’ailleurs déjà lancées sur le site officiel et nul doute que l’on pourra les retrouver dans les magasins de la marque à leur sortie.