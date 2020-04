Les buissons font leur apparition dans Animal Crossing New Horizons grâce à la mise à jour 1.2.0. On explique donc comment en obtenir mais aussi la liste des types de buissons avec leur période de floraison.

Cet article sera mis à jour au fur et à mesure des découvertes à propos des buissons mais aussi de leurs différents types.

Comment obtenir des pousses d’arbres dans Animal Crossing New Horizons ?

Un peu comme Blaise qui est le seul vendeur ambulant à pouvoir vous vendre des sacs, Racine est le seul chez qui trouver des pousses d’arbres. Si votre Animal Crossing New Horizons est bien au moins en version 1.2.0, attendez simplement qu’il passe sur la place de votre île avec son stand pour lui acheter sa sélection du jour.

Comment fonctionnent les buissons ?

Comme pour les fleurs et les arbres achetés, il faudra être patient pour profiter de vos buissons. En effet, ils ont un certain temps de croissance. Et comme pour les arbres, arroser les plants ne sert pas à accélérer le processus. C’est un des indices qui nous fait penser pour l’instant qu’il n’est pas possible de faire des croisements pour obtenir de nouvelles couleurs pour les types d’arbustes.

Sachez également que chaque type d’arbuste a une période de floraison précise qui correspond à une saison. Planter des arbustes est aussi une condition nécessaire pour l’un des succès Miles Nook.

Les types d’arbustes

Azalée

Saison de floraison : Printemps

Couleurs disponibles : blanche rose



Houx

Saison de floraison : Hiver

Osmanthus

Saison de floraison : Automne

Couleurs disponibles : jaune orange



Retrouvez plus d’astuces et de conseils dans notre guide Animal Crossing New Horizons. Vous pouvez également rejoindre la section dédiée au jeu de notre Discord, pour par exemple échanger des pousses avec les autres joueurs ou partager des images de vos îles encore plus fleuries.