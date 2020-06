L’Insectosafari fait son retour dans Animal Crossing New Horizons et l’on vous explique tout sur cet évènement saisonnier et ses récompenses. La capture d’insectes n’aura donc plus le moindre secret pour vous.

Qu’est-ce que l’Insectosafari dans Animal Crossing New Horizons ?

Comment savoir quand a lieu l’Insectosafari ?

Pendant l’été, Djason viendra organiser des Insectosafaris sur votre île. Une première notification apparaitra sur le panneau près du bureau des résidents, pour vous prévenir que l’évènement aura lieu dans une semaine. Le jour-même, Marie évoquera le concours lors de son bulletin insulaire.

L’Insectosafari n’est pas aléatoire et se déroule les derniers samedis des mois de juin, juillet, août et septembre dans l’hémisphère nord. L’épreuve est accessible entre 9h et 18h.

Où se déroule l’Insectosafari ?

Pas besoin de se rendre à l’aéroport puisque tout à lieu à domicile, sur votre île. Djason s’installe sur la place devant le bureau des résidents. C’est ici qu’il faudra lancer les épreuves, récupérer les insectes et les récompenses, et revendre les insectes à bon prix.

Quel est le principe de l’Insectosafari ?

Si vous avez déjà participé au Tournoi de pêche, vous êtes en terrain connu. Il faut parler à Djason pour lancer (gratuitement la première fois, puis contre 500 clochettes ensuite) un décompte de trois minutes. Chaque insecte attrapé pendant cette période rapporte des points qui se cumulent au fil de la journée.

Comment sont comptés les points ?

Pas de bonus de rareté ou selon le type d’insecte. Durant l’Insectosafari, tout le monde rapporte un seul point. Cependant, vous pouvez gagner deux points supplémentaires si vous avez attrapé au moins trois insectes lors de la session en cours. Sachez que l’objectif final, si vous voulez toutes les récompenses, est de 300 points.

Quelles sont les récompenses de l’insectosafari ?

Les reliques entomologiques

Tous les 10 points, vous pouvez réclamer une récompense aléatoire à Djason en lui parlant. Il faut répondre « Autre chose. » puis « J’ai des points à échanger. ». Il y a au total 13 objets différents et vous aurez au moins un exemplaire de chaque avant que Djason ne commence à vous donner des objets en double.

Il peut s’agit de meubles, vêtements en rapport avec les insectes. La récompense la plus intéressante est probablement la baguette spéciale, surtout si vous n’arrivez pas à trouver les fragments d’étoile pour en fabriquer une vous-même.

Les objets aléatoires sont :

Baguette insecte

Cafard en plastique

Cage à insecte

Cage à insectes artisanale

Chemisette Hawaï insectes

Mille-pattes en plastique

Mur papillons de jour

Parapluie coccinelle

Plaque toile d’araignée

Sac à dos papillon

Tapis coccinelle

Termitière

Toile d’araignée

Les trophées

Suivant le nombre de points remportés au total, Djason vous enverra également des récompenses dans votre boîte aux lettres le lendemain. Sachez que les points utilisés pour les récompenses aléatoires continuent de compter pour le décompte final. Et vous n’obtenez pas juste le meilleur trophée mais tous ceux pour lesquels le pallier a été atteint.

Trophée en bronze : Entre 100 et 199 points

Trophée en argent : Entre 200 et 299 points

Trophée en or : Plus de 300 points

La revente d’insectes

L’Insectosafari est aussi un bon moyen de se faire des clochettes dans Animal Crossing New Horizons. En effet, comme à son habitude, Djason vous rachète vos insectes 50% plus cher que Méli & Mélo. Même s’ils n’ont pas été attrapé lors d’une session.

Pour qu’il vous rachète quelque chose, il faut parler avec Djason et répondre « Autre chose. » puis « Ah, tu achètes ?« .

Nos conseils pour réussir

Où trouver des insectes ?

Désolé, pas de moyen de se simplifier la vie comme pour le tournoi de pêche avec ses appâts. On vous recommande donc de vous concentrer sur les endroits de votre île avec le plus d’arbres et de fleurs puisqu’ils facilitent l’apparition des insectes. Surtout ne courez pas et observez bien pour ne pas rater des petites bêtes.

Prévoir des filets de secours

Avec seulement trois minutes, un filet qui casse est une grosse perte de temps, si vous n’avez pas son remplaçant immédiatement sous la main. Et comme dans Animal Crossing New Horizons, la casse est très régulière, préparez de nombreux filets d’avance pour en garder quelques uns dans votre inventaire.

Pas besoin de faire attention à l’inventaire

S’il faut se méfier de la casse du filet, vous serez beaucoup plus tranquille pour la gestion de l’inventaire. En effet, les insectes transférés sont directement envoyés dans la cage à droite de Djason. Vous pouvez donc profiter de toute cette place pour les filets de secours.

Trichez si vous le voulez

300 points en seulement 9 heures, cela peut être compliqué. Heureusement, il est possible de jouer avec la date et l’heure de la console. Si vous souhaitez absolument atteindre les 300 points ou que vous arrivez un peu trop tard, vous pouvez remonter le temps.

Attention cependant puisqu’en remontant trop loin, vous risquez de perdre vos points actuels. On vous recommande donc, si vous voulez absolument tricher, de revenir un peu après 9h du matin le jour-même pour ne pas prendre de risque.

Retrouvez encore plus d’astuces et de conseils dans notre guide Animal Crossing New Horizons, vous pouvez également venir sur notre Discord pour participer à la section dédiée au jeu.