Subnautica et Subnautica: Below Zero arrivent tous les deux sur Switch 2 avec quelques améliorations
À défaut de pouvoir se sortir de l’immense bourbier qu’est en train de devenir Subnautica 2, Unknown Worlds peut encore capitaliser sur la licence via d’autres moyens. Notamment en ressortant du placard Subnautica et Subnautica: Below Zero, que le studio peut désormais mettre à jour pour que ces deux jeux soient plus agréables à jouer sur Nintendo Switch 2.
La mise à niveau Switch sera gratuite
Subnautica et Subnautica: Below Zero étaient tous les deux déjà disponibles sur la première Switch, mais ces nouvelles versions Switch 2 débarqueront avec quelques améliorations notables.
On apprend ainsi qu’en mode docké, les deux jeux tourneront en 1440p/60 fps, tandis que le mode nomade baissera la résolution à 1080p. Le studio nous promet ainsi que ces versions optimiseront l’expérience avec des contrôles plus fluides, et avec une meilleure immersion. Les Joy-Con de la Switch 2 seront également mis à contribution et devraient permettre des mouvements plus précis en jeu, même si cela ne sera sans doute pas le jour et la nuit par rapport à la version Switch de base.
Vous pourrez jouer à Subnautica et Subnautica: Below Zero sur votre Switch 2 (via ces versions) dès le 17 février prochain. Heureusement, Unknown World ne vous fera pas payer pour ces versions si vous possédez déjà la version Switch des jeux. Vous pourrez ainsi profiter d’une mise à niveau gratuite sur votre Switch 2.
Date de sortie : 14/05/2021