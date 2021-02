Subnautica Below Zero

Subnautica Below Zero est une extension autonome du jeu Subnautica. Quelques années après les évènements de ce dernier, Robin, une employée d'Alterra débarque dans une région polaire de la planète 4546B, dans le but de comprendre ce qui est arrivé à sa sœur Samantha, décédée dans d'étranges circonstances. Robin va devoir s'adapter pour survivre dans cet environnement pas toujours accueillant.