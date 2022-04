Subnautica : Unknown Worlds recrute pour la conception d’un nouveau jeu dans l’univers de la licence

Sortis respectivement en 2018 et 2021, Subnautica et son extension stand-alone Subnautica : Below Zero ont su gagner le cœur des joueurs et des joueuses. Bonne nouvelle, forts de ce succès, les développeurs semblent avoir décidé de poursuivre l’exploitation de la richesse de l’univers de la licence puisque, d’après une offre d’emploi publiée il y a quelques jours sur le site officiel d’Unknown Worlds, un nouvel opus est en préparation.

We're seeking a Senior Narrative Designer to work with us to help shape the next game in the Subnautica universe! 🖊️🌌

Come and join our fully remote studio and let's make great games together. Check out the full job description here 🔽 https://t.co/SfOKSmKpkT

— Unknown Worlds (@UnknownWorlds) April 7, 2022