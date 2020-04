Streets of Rage 4 sortira le 30 avril sur PC, PS4, Xbox One et Switch

Un peu plus d’une semaine après avoir révélé son prix de lancement (24,99€), Streets of Rage 4 dévoile enfin sa date de sortie et donne rendez-vous aux joueurs le 30 avril prochain, sur PC via Steam et GOG, PlayStation 4, Switch et Xbox One. Le jeu rejoindra également le Xbox Game Pass à la fin du mois.

Le mode Duel est de retour

En plus de sa date de sortie, le beat them all a diffusé une courte vidéo pour annoncer le retour du mode Duel. Jouable en versus ou en équipe dans huit arènes différentes, il peut réunir deux personnes en ligne et quatre en local.

Rappelons que le titre proposera plus d’une dizaine de personnages au casting et douze niveaux. Des éditions physiques sont aussi disponibles chez Limited Run Games.