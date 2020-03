Streets of Rage 4 présente ses éditions physiques PS4 et Switch

Attendu pour cette année par tous les fans du genre beat’em all, Streets of Rage 4 aura droit à des éditions physiques sur PlayStation 4 et Switch. Les précommandes ouvriront le 20 mars prochain à 15h en France sur le site de Limited Run Games.

Que contiennent les éditions physiques ?

Limited Run Games a annoncé que trois éditions physiques différentes seront proposées : Standard, Classique et Limitée. La dernière ne sera dévoilée que plus tard dans l’année.

L’édition Standard

Vendue à 34,99$, son prix français n’est pas encore connu. Elle contiendra :

Le jeu Streets of Rage 4 sur PlayStation 4 ou Switch

Une jaquette réversible

L’édition Classique PlayStation 4

Vendue à 59,99$, son prix français n’est également pas encore connu. Elle comprendra :

Le jeu Streets of Rage 4 sur PlayStation 4

Une jaquette réversible

Un SteelBook

Un boîtier Genesis (Megadrive américaine)

L’édition Classique Switch

Vendue elle aussi à 59,99$, son contenu est exactement le même que la version PS4 mais conçu pour la Switch et son boîtier Genesis est marqué du logo de la console de Nintendo.

Streets of Rage 4 sortira en 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Pour le moment, aucune information n’a été communiquée quant à l’arrivée d’éditions physiques sur PC et Xbox One.