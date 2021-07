Streets of Rage 4 : Le DLC Mr. X Nightmare sortira finalement le 15 juillet

Annoncé depuis quelques mois maintenant, le DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4 avait tout d’abord pris le temps de nous présenter ses personnages jouables en plus, avant de nous montrer du gameplay durant la période de l’E3 2021. Dotemu, Lizardcube et Guard Crush reviennent aujourd’hui avec un nouveau trailer qui nous en dit plus sur la date de sortie du titre.

Le retour de la baston

Vous pourrez donc découvrir ce tout nouveau DLC dans Streets of Rage 4 dès le 15 juillet prochain, afin de filer quelques mandales en compagnie de Shiva, Max Thunder et Estel Aguirre.

De plus, ce DLC met en plus un nouveau mode Survie qui proposera un sacré challenge avec des vagues d’ennemis à abattre. Entre chaque vague il sera alors possible d’upgrader les combattants, et ce défi permettra de débloquer de nouveaux mouvements à utiliser dans tous les autres modes du jeu.

Streets of Rage 4 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.