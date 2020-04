Streets of Rage 4 sera vendu au prix de 24,99€ sur PC et consoles

Deux semaines après avoir annoncé qu’Olivier Derivière s’occupera de sa bande-son, Streets of Rage 4 révèle aujourd’hui son tarif. Il sera vendu au prix de 24,99€ sur PC et consoles. Bien qu’une récente fuite sur l’eShop ait annoncé sa commercialisation pour le 23 avril prochain, elle n’a pas été confirmée par Dotemu, l’éditeur du beat them all, qui rappelle que « le jeu devrait sortir au printemps » sans plus de précisions.

17 personnages au casting

En plus de son prix d’achat, le titre a mis en ligne un nouveau trailer montrant un peu de gameplay mais pas seulement. Lors de son lancement, vous aurez accès à cinq personnages et pourrez en débloquer douze autres par la suite, ce qui fait un total de 17 combattants au casting de cet opus. Notez aussi qu’il sera possible de jouer avec les musiques originales des deux premiers épisodes au cours des douze niveaux du jeu.

Streets of Rage 4 sera disponible au printemps sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Les éditions physiques peuvent être précommandées sur le site de Limited Run Games.