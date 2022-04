Streets of Rage : Un film est en préparation, avec un script écrit par Derek Kolstad (John Wick)

Les adaptations de jeux vidéo ne manquent pas ces derniers temps, et la société de production dj2 Entertainment semble en avoir fait son cheval de bataille. Après avoir produit les films Sonic, avec un succès remarquable, le studio planche actuellement sur une adaptation du jeu It Takes Two, mais d’autres projets sont également en cours en cours selon le très sérieux Deadline, qui rapporte qu’un film Street of Rage est en préparation.

Sous la plume du créateur de John Wick

Les sources du site rapporte alors que le célèbre beat’em up va bien avoir droit à son film prochainement, et sera mis entre les mains d’un expert de la « bagarre », puisque c’est Derek Kolstad qui a été choisi pour en écrire le script. On connait aujourd’hui principalement Kolstad pour avoir créé la licence John Wick, mais aussi pour avoir écrit le film Nobody. Il sera donc en charge de transposer l’histoire du jeu sur grand écran.

On ignore encore qui sera choisi pour réaliser le film, qui en est encore à ses balbutiements, tout comme on ignore sur quel épisode le long-métrage compte se baser, ou encore qui incarnera les célèbres personnages de la licence.