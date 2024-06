PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Juin 2024

C’est reparti pour une nouvelle fournée de jeux « offerts » dans l’abonnement Essentiel. Après un très bon jeu d’action et un EA Sports FC 24 en mai, voici que Sony dévoile ses jeux à venir pour le PlayStation Plus. On se retrouve avec un peu de diversité, qui permettra de toucher un public assez varié. Voici une présentation des jeux PS Plus de juin 2024.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de juin 2024 ?

Voici la liste des jeux offerts en juin sur le PlayStation Plus Essentials :

On notera également que EA Sports FC 24 joue les prolongations puisque le titre sera accessible dans l’bonnement jusqu’au 18 juin, si vous voulez vous échauffer avec l’Euro. Quand seront disponibles les jeux PS Plus de juin 2024 ? Vous pourrez les récupérer « gratuitement » ce mardi 4 juin 2024 dans la journée, directement sur la page des jeux ou via l’onglet dédié de votre console.

Bob l’Eponge : The Cosmic Shake

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (ou Bob l’Eponge The Cosmic Shake) est un jeu d’action développé par Purple Lamp et édité par THQ Nordic. Prenant place dans le célèbre univers du dessin animé Bob l’Eponge, les joueurs et les joueuses retrouvent Bob et son meilleur ami Patrick l’étoile de mer dans une aventure qui les fera voyager à travers les dimensions après avoir chamboulé le tissu de la réalité en utilisant des larmes de sirène capables de réaliser tous les vœux. – Lire le test complet

AEW Fight Forever

AEW: Fight Forever est un jeu de catch qui suit la division AEW, à ne pas confondre avec la WWE. Plusieurs grands noms de ce sports sont présents au casting de ce nouvel épisode, qui adopte un gameplay très arcade et de nombreux modes de jeux, que ce soit en solo ou en multijoueur. Il possède également des mini-jeux et des tas d’armes à utiliser pour mettre à mal nos adversaires dans les modes les plus violents.

Streets of Rage 4

Streets of Rage 4 est un beat’em up 2D en scrolling horizontal développé par Lizardcube et Guard Crush. Ce quatrième épisode marque le retour de la série après une longue période d’absence, et reprend l’histoire de la saga dix ans après les événements de Streets of Rage 3, avec le retour de Axel Stone et Blaze Fielding. – Lire le test complet