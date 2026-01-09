Street Fighter 6 : Alex prépare son entrée dans une première vidéo

L’homme qui n’a pas d’allié

Capcom n’est pas encore prêt à nous montrer Alex en action dans Street Fighter 6 via une présentation de sa palette de coups (léditeur se réserve cela pour plus tard), mais il met ici en scène le personnage en train de donner une bonne leçon à son adversaire sur le ring. Le blondinet a bien changé depuis son apparition dans le troisième épisode de la saga et se montre plus musclé que jamais. Alex sera disponible dans Street Fighter 6 dès ce printemps, à une date qui est encore inconnue.

Ce ne sera pas le dernier personnage de cette saison, puisque Ingrid est encore attendue dans le jeu, avec une sortie prévue dans le courant de l’été. Capcom précise aussi sur le Season Pass qui est actuellement en cours est en promotion sur les diverses boutiques en ligne.

Street Fighter 6 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, et Nintendo Switch 2.