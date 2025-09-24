C. Viper électrisera le ring de Street Fighter 6 dès le 15 octobre prochain

Juste avant l’ouverture du Tokyo Game Show, Capcom avait besoin de faire le point sur ce qui sera jouable ou non au sein du salon japonais. Il en a profité pour diffuser un showcase spécial dans lequel il y avait peu de surprises à compter, si ce n’est aucune, ce qui était attendu. Néanmoins, l’éditeur a fait le point sur la situation de Street Fighter 6 en révélant la date du prochain DLC.

Jaquette de Street Fighter 6
Street Fighter 6
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2

Date de sortie : 02/06/2023

