C. Viper électrisera le ring de Street Fighter 6 dès le 15 octobre prochain

Et un costume très spécial pour Zangief

L’identité du prochain personnage en DLC de Street Fighter 6 avait déjà été divulguée, mais C. Viper a aujourd’hui eu droit à une présentation un peu plus détaillée. Une nouvelle vidéo s’est attardée sur tout le moveset de cette combattante apparue dans le quatrième opus de la saga, qui aura ici un nouveau look, même si son deuxième costume lui conférera une apparence plus familière.

Capcom confirme ici que C. Viper sera disponible en jeu dès le 15 octobre prochain. Pour rappel, ce personnage fait partie du troisième Season Pass du jeu, qui compte déjà Sagat, tandis qu’Alex et Ingrid arriveront un peu plus tard. On a également eu la confirmation de la sortie du nouveau costume de Zangief, qui va ici se prendre pour un mécha.

Street Fighter 6 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, et Nintendo Switch 2. Capcom précise aussi que le jeu est actuellement à -50% sur les différentes boutiques le temps du Tokyo Game Show.