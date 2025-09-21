Stellar Blade tease une annonce pour la semaine prochaine, une collaboration à venir ?

Encore un indice pour une conférence PlayStation ?

Depuis plusieurs jours, plusieurs indices convergent en direction de la tenue d’une conférence PlayStation (State of Play ou PlayStation Showcase) durant le Tokyo Game Show ou aux environs du salon nippon. En témoigne par exemple, l’absence de Resident Evil Requiem de la conférence Capcom alors que ce dernier est de toutes les sauteries depuis son annonce.

L’annonce surprise de ShiftUp sur le réseau social X a ainsi remis du grain dans la machine en promettant que quelque chose se produirait ou serait annoncé concernant Stellar Blade dans une semaine, soit le 26 septembre à compter de la date de publication du message.

L’image accompagnant ce post ne laisse peu de doutes quant à l’atmosphère que nous pourrons découvrir et qui fait fortement penser à des jeux d’horreur, notamment Silent Hill. Comble du hasard, le 25 septembre prochain est attendu un certain Silent Hill f se déroulant au Japon. Il n’en a fallu guère plus pour que les fans des deux licences s’enflamment sur les réseaux et espèrent une collaboration entre les deux licences. Le plus probable serait de rendre disponible une nouvelle tenue pour Eve dans le thème du futur jeu de Konami. Plus que quelques jours à attendre pour être fixé sur ce qui sera annoncé par ShiftUp.