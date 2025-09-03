La suite de Stellar Blade va étendre l’univers du jeu, Shift Up promet également d’améliorer le gameplay

Une suite qui ne se limitera sans doute pas à Eidos et Xion

Dans un nouveau rapport trouvé en ligne et traduit par Genki sur Twitter, le studio Shift Up confirme une nouvelle fois que la suite de Stellar Blade est entrée en développement, tout en précisant les objectifs à atteindre sur ce second épisode.

Le premier sera de comporter un « univers étendu », sans que l’on sache véritablement si cela veut dire qu’il faut s’attendre à des plus grandes zones à visiter, où si EVE et son équipe voyageront davantage dans cet épisode. Sans rentrer dans les détails, les différentes fins du jeu posaient beaucoup de questions quant à d’autres lieux à visiter dans cet univers, et la déclaration de Shift Up pourrait plutôt faire référence à cela.

Le studio promet aussi d’apporter un « gameplay amélioré », alors que celui-ci était déjà le grand point fort du premier jeu. On ignore encore ce que le studio prépare ici, mais l’une des pistes à explorer serait sans doute de donner à EVE différentes armes pour varier les approches. Pour savoir à quoi s’attendre, la patience sera de mise, puisque ce Stellar Blade ne sortira sans doute pas avant 2027, au plus tôt.