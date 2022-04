Starfield nous présente le robot Vasco, l’un de nos compagnons de voyage

Les mois passent, mais Starfield n’ose toujours pas se montrer. Et ce n’est pas faute de communiquer dessus chez Bethesda, puisque l’éditeur parsème de plus en plus d’informations autour de son jeu, mais se retient toujours de nous montrer des vraies images de gameplay, alors que le titre est prévu pour sortir à la fin de cette année. Dans le dernier journal de développeurs du jeu, on a néanmoins pu découvrir l’un des compagnons présents dans le jeu, Vasco, qui est aujourd’hui un peu plus détaillé.

Un bipède robotique qui vous accompagne partout

C’est chez IGN que l’on retrouve une nouvelle vidéo consacrée à ce Vasco, un robot chargé de nous accompagner dans notre exploration spatiale.

Sa construction lui permet de faire face à tous les dangers de l’environnement et de traverser tous les types de terrains afin d’en faire un compagnon solide, qui ne vous laissera pas tomber. S’il possède aussi des armes pour se défendre, il est aussi aussi décrit comme un compagnon pacifique.

Pour vraiment le voir en action, il faudra cependant attendre, et on se dit que le jeu a maintenant peu de chances de montrer son gameplay avant la conférence Microsoft qui devrait avoir lieu en juin.

Starfield sera a priori disponible le 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series, et directement compris dans le Xbox Game Pass.