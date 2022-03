Starfield nous parle de ses factions et d’autres choses dans une nouvelle vidéo remplie d’artworks

Si l’on a encore jamais vu de gameplay à proprement parler de Starfield, Bethesda ne reste pas silencieux pour autant, et on a désormais l’habitude d’entendre parler du RPG de science-fiction à travers des journaux de développeurs, où Todd Howard et ses équipes précisent l’ambition du projet. Une nouvelle vidéo de ce genre vient tout juste d’être publiée, avec de nouvelles informations à se mettre sous la dent ainsi que quelques artworks du jeu.

Un point sur les compagnons et les factions

L’occasion de nous rappeler que Starfield proposera un gigantesque monde ouvert qui sera façonné par vos choix, ainsi que par vos actions. On nous vante alors la modélisation des personnages, qui devrait rendre l’univers encore plus crédible, tout comme celle des environnements.

Des factions seront évidemment présentes dans Starfield, et là encore, le choix d’en rejoindre une ou non sera totalement libre, même s’il s’agit de la Flotte écarlate, le groupe censé être l’ennemi du jeu. On retrouvera évidemment des PNJ qui vont servir de compagnons, qui seront plus travaillés, tandis qu‘un mini-jeu de persuasion sera intégré, hérité d’Oblivion, vanté comme le meilleur système de dialogues jamais créé par Bethesda.

Starfield sera a priori disponible le 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series.