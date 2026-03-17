Starfield arrive sur PS5 avec une énorme mise à jour et un nouveau DLC le 7 avril

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L’année 2026 promet d’être importante pour Starfield. Avec un dernier DLC, Shattered Space, assez décevant et un suivi globalement timide malgré quelques réponses aux critiques de la communauté, les amateurs de RPG de science-fiction attendent beaucoup de la prochaine mise à jour, teasée par Bethesda comme l’une des plus importantes du jeu. Cerise sur le gâteau, celle-ci arrive en même temps que la sortie de la version PS5. Lors d’un événement organisé par Bethesda, nous avons pu assister à une présentation approfondie en compagnie de Tim Lamb, « lead creative producer » du titre.

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Date de sortie : 06/09/2023

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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