Starfield arrive sur PS5 avec une énorme mise à jour et un nouveau DLC le 7 avril

Starfield débarque enfin sur PS5

Jusqu’ici exclusif à l’écosystème Xbox et PC, Starfield s’ouvre désormais aux joueurs PlayStation avec la version PS5 (teasée depuis longtemps). Cette version exploitera les spécificités de la console dont :

Les retours haptiques et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense

L’intégration du touchpad

La compatibilité avec les fonctionnalités de la manette DualSense (comme les haut-parleurs)

De plus, sur PS5 Pro, deux modes seront proposés :

Un mode performance pour un framerate plus élevé

Un mode visuel pour privilégier la qualité graphique

Bethesda précise également vouloir rendre l’expérience plus accessible financièrement avec une édition standard proposée à une cinquantaine d’euros. Une édition physique « Premium Edition » est également au programme.

Free Lanes : une refonte majeure de l’exploration

Pour les développeurs, la mise à jour gratuite Free Lanes représente l’une des évolutions les plus importantes du jeu depuis sa sortie en 2023. La principale nouveauté concerne le voyage interplanétaire, désormais possible directement au sein d’un système. Vous allez ainsi pouvoir utiliser un mode croisière pour vous déplacer librement entre les planètes. Ces traversées s’accompagneront de rencontres dynamiques en plein trajet, mais ce sera aussi l’occasion de passer plus de temps à bord de son vaisseau avec l’équipage.

Cela permet à Starfield d’être plus immersif et de moins dépendre des chargements pour les déplacements entre planètes, toutefois aucun changement en ce qui concerne les entrées dans l’atmosphère.

Free Lanes ajoute également plusieurs améliorations et du contenu :

De nouvelles zones (donjons, points d’intérêt, événements)

Une ressource inédite X-Tech pour améliorer équipements et vaisseaux

Des modificateurs d’ennemis (boucliers, attaques renforcées, dégâts élémentaires)

Un véhicule terrestre : le Moon Jumper (également personnalisable)

Des améliorations concernant les avant-postes avec stockage partagé via un coffre dédié

De nouveaux compagnons, dont Muria et un mini-robot

Une amélioration du système Starborn avec transfert limité d’objets en New Game+ (Bethesda a précisé que tous les objets ne seront pas transférable)

Terran Armada : un nouveau chapitre scénarisé

En parallèle, le DLC Terran Armada introduit une nouvelle histoire à travers les systèmes colonisés. On précise d’ailleurs que le DLC sera payant sauf pour les acquéreurs de l’édition Premium. Il sera question d’affronter de nouvelles factions ennemies robotiques. Cela s’accompagne également des quêtes inédites, de nouveaux personnages et environnements L’objectif est d’influencer l’avenir de l’humanité dans l’espace face à cette nouvelle menace.

Contrairement à Shattered Space, ce nouveau DLC se veut plus ambitieux. L’histoire ne se concentre plus sur un point précis de la carte, mais s’inscrit directement dans l’ensemble des systèmes colonisés avec une volonté assumée de modifier la perception et le rythme du jeu à un niveau plus large. Il ne s’agit pas simplement d’une faction hostile supplémentaire, mais d’une force capable d’intervenir dans différents secteurs de l’espace, parfois de manière imprévisible.

A l’image de tout ce qui a été dévoilé jusqu’à présent, Bethesda ne cherche pas ici à proposer une rupture totale avec le jeu de base, mais plutôt à enrichir son fonctionnement interne. Le studio lui-même insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une refonte complète, mais d’une évolution pensée pour s’insérer dans l’expérience existante. On attendra tout de même de l’avoir en main avant de se prononcer car cette idée parait assez bonne sur le papier, mais elle peut aussi basculer vers une répétitivité structurelle, surtout si les variations d’objectifs ou de situations restent limitées.

Bine que Free Lanes et Terran Armada représentent une grosse étape pour le RPG, Bethesda ne ferme pas la porte à de nouvelles mises à jour à l’avenir, sans toutefois donner plus de précisions.

Starfield sortira sur PlayStation 5 le 7 avril 2026. Cette sortie sera accompagnée de la mise jour gratuite Free Lanes et du DLC Terran Armada, également disponibles sur PC et Xbox Series à la même date.