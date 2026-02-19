Starfield devrait bientôt refaire parler de lui, mais n’attendez pas un « Starfield 2.0 »

Une mise à jour faite pour les personnes qui ont adoré le jeu

Bethesda est presque prêt à reparler de Starfield. C’est du moins ce qu’avance Todd Howard ici, en indiquant cependant qu’il ne faut pas réellement attendre un « Starfield 2.0 » avec la prochaine mise à jour, dans le sens où si vous n’avez pas aimé votre expérience sur le jeu, cela ne devrait pas changer ici :

« Nous allons en reparler très bientôt. Nous entrons dans une phase où nous sommes prêts à parler de Starfield. Nous avons accompli un travail considérable qui nous plaît beaucoup. Ce n’est pas un Starfield 2.0, contrairement à ce que j’ai pu lire ici et là. Pour ne pas fausser les attentes, je dirais que si vous avez aimé Starfield, vous allez adorer ce qui arrive. Ce sont des mises à jour et des nouveautés qui transforment le jeu non pas individuellement, mais de manière plus globale […] Mais si vous n’avez pas accroché à Starfield ou si vous l’avez trouvé ennuyeux, je ne pense pas que vous allez fondamentalement changer d’avis. »

Il indique également que beaucoup d’abonnés Game Pass jouent encore au jeu, puisqu’il décrit Starfield comme une « Game Pass beast ». Howard réitère ici l’envie de continuer à supporter le jeu même après ces changements. Pas encore de date concernant cette future annonce si ce n’est que cela arrive bientôt, ni aucun mot sur une potentielle version PS5 qui a tout de même toutes les chances d’arriver un jour, peut-être même très prochainement.