Le prochain DLC de Starfield a été teasé lors du deuxième anniversaire du jeu de Bethesda

Une annonce au TGS ?

Le 6 septembre dernier, Starfield soufflait sa deuxième bougie. Bethesda n’avait malheureusement pas d’annonces fracassantes à faire sur le moment, sans doute pour réserver cela lors d’une conférence Xbox. Pour autant, la veille de l’anniversaire du jeu, les réseaux sociaux du groupe ont posté un teaser vidéo de joyeux anniversaire, qui affichait un message caché comme si la vidéo était en train de se faire hacker. Et ce message n’était autre qu’un mystérieux : « Terran Armada ».

De quoi laisser penser qu’il s’agirait ici du nom du prochain DLC de Starfield, sans que l’on en soit certain. Bethesda devrait sans doute en dire davantage dans les prochaines semaines, reste à savoir quand. Xbox a pris l’habitude d’effectuer quelques annonces lors du Tokyo Game Show, et le salon japonais qui aura lieu à la fin du mois serait un bon endroit pour communiquer sur ce DLC.

Starfield est disponible sur PC et Xbox Series, et est directement compris dans le Xbox Game Pass. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.