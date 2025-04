Star Wars Zero Company : Première image du jeu tactique d’EA, Respwan et Bit Reactor

Plus d’informations dès ce week-end

Il se nommera donc Star Wars Zero Company. Voilà maintenant à peu près tout ce que l’on sait sur ce nouveau jeu qui nous est présenté via un site officiel, accompagné d’une brève description qui se contente de dire qu’il s’agit d’un « jeu de tactique solo au tour par tour ». Un key art est associé au site où l’on peut voir plusieurs personnages, dont ce qui semble être un mercenaire, un Mandalorien, un droide Jedi et d’autres énigmatiques protagonistes dont on ne sait rien aujourd’hui, si ce n’est qu’ils doivent probablement faire partie de cette « Zero Company ».

Pour en savoir un peu plus, il faudra attendre ce samedi 19 avril, date à laquelle se tiendra la présentation du jeu lors de la Star Wars Celebration aux alentours de 9h30 du matin. On devrait logiquement avoir droit à un peu de gameplay, en plus d’autres informations sur sa place dans la chronologie de la saga. Tous les paris sont maintenant ouverts, et les fans de Star Wars et de jeux tactiques se frottent les mains d’avance.