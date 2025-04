Star Wars Zero Company : Le jeu tactique au tour par tour façon XCOM se révèle dans une première vidéo

La Guerre des Clones vue sous un autre angle

Star Wars Zero Company nous racontera l’histoire de Hawks, un ancien officier de la République qui est placé à la tête de la fameuse Compagnie Zero, composée de membres éclectiques. Cette petite troupe devra effectuer des missions périlleuses durant la Guerre des Clones, en combattant un mal grandissant dans les coulisses de ce conflit que l’on connaisse à bien connaître. Cette première vidéo révélée lors de la Star Wars Celebration nous immerge un peu plus dans l’ambiance de cette période, avant de nous présenter quelques secondes de gameplay.

Pour autant, le producteur Orion Kellogg nous promet une histoire plus terre-à-terre de ce que l’on a l’habitude de voir autour de la Guerre des Clones, avec une influence Andor et Rogue One :

« Ce n’est pas seulement un jeu « Clone Wars ». C’est un jeu sur la Guerre des Clones, mais sous un angle nouveau. C’est vraiment la vision de Bit Reactor. C’est leur histoire Star Wars et nous sommes là pour les aider à la raconter. Vous y découvrirez également l’influence des intrigues politiques d’Andor ; vous y découvrirez les batailles acharnées de Rogue One. Vous y découvrirez l’esprit et la sagesse d’Un Nouvel Espoir. C’est un jeu Star Wars de bout en bout. »

Hormis Hakws, cette « famille improvisée » comptera les membres suivants :

Trick : Un clone torturé (avec la voix du fameux Dee Bradley Baker)

: Un clone torturé (avec la voix du fameux Dee Bradley Baker) Luco Bronc : Un tireur d’élite qui en veut à la République d’avoir envahi Umbara, sa planète d’origine

: Un tireur d’élite qui en veut à la République d’avoir envahi Umbara, sa planète d’origine Cly Kullervo : Un Mandalorien qui faisait partie du clan Verminroth

: Un Mandalorien qui faisait partie du clan Verminroth Tel : Une padawan Jedi qui veut suivre les pas de son maître tombé au combat

XCOM sauce Star Wars

Comme annoncé, on est bien en face d’un jeu tactique solo qui s’inspire grandement de la série XCOM. Ce qui est loin d’être un hasard dans la mesure où Bit Reactor est un studio composé d’anciens membres de Firaxis, le studio à l’origine de cette licence. Il sera possible de personnaliser la classe de Hawks à l’envie, tout comme les unités que l’on va recruter. Les membres qui seront sur le terrain vont forger des liens et fur et à mesure qu’ils enchaîneront les batailles, pour débloquer des synergies entre eux. Développer les liens entre ces personnages pourrait avoir un impact sur leur destin plus tard dans le jeu.

Entre chaque mission, notre troupe retournera dans son QG situé sur l’Anneau de Kafrene, le temps de choisir sa nouvelle destination. Le jeu nous fera découvrir des endroits inédits, mais aussi des planètes que les fans connaissent déjà, comme Serolonis, Vandor ou encore Mapuzo.

Ce Star Wars Zero Company se fera néanmoins attendre puisqu’il n’est pas prévu avant 2026. Le jeu devrait sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.