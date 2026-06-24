Star Wars: Galactic Racer aura un peu de roguelite en lui, avec une campagne solo assez poussée

Burnout à la sauce Star Wars ?

La plupart des previews autour de Star Wars: Galatic Racer s’accordent pour s’étonner du même détail, à savoir que la campagne solo du jeu de Fuse comportait des éléments qui font immédiatement penser à du roguelite. Push Square explique cela en indiquant que vous incarnez ici un personnage qui participe à une ligue spéciale, divisée en plusieurs campagnes. Vous avez ainsi le choix entre plusieurs événements uniques pour avancer, avec des courses différentes, et au fur et à mesure, vous pourrez améliorer votre véhicule. Si vous êtes éliminés, vous recommencez à zéro côté personnalisation.

Autre détail que l’on apprend ici : entre les courses, vous pourrez poser le pied à terre pour parler à quelques personnages et bien vous imprégner de l’ambiance des lieux. De quoi aider à mettre en scène une vraie histoire plutôt qu’un enchaînement de courses.

Les previews mentionnent également des sensations de courses entre du Wipeout et du Burnout, ce qui semble logique pour un studio composé d’anciens de Criterion, Si vous souhaitez voir cela de vos propres yeux, VGC vous propose 12 minutes de gameplay pour mieux vous en rendre compte.

Pour rappel, Star Wars: Galactic Racer est attendu pour le 8 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series.