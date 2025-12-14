Pas de sortie avant 2030 pour Star Wars: Fate of the Old Republic ? Le réalisateur du jeu se veut rassurant

Un studio tout neuf, donc un projet très lointain ?

Voir que Star Wars: Fate of the Old Republic est dirigé par Casey Hudson est un plaisir pour les fans de KOTOR, étant donné qu’il a travaillé sur ce dernier. En revanche, on ne pourra pas s’empêcher de noter que l’on était sans nouvelles du bonhomme depuis son départ de BioWare.

On sait maintenant qu’il travaille au sein du nouveau studio qu’est Arcanaut Studios, encore inconnu au bataillon. Ce qui s’explique par le fait qu’il a été fondé cette année selon Lucasfilm, comme le rapporte Jason Schreier. Et comme les temps de développement de jeux AAA sont devenus longs, très longs, le journaliste évoque ainsi la possibilité que le jeu ne sorte pas avant 2030 :

« La plus grande surprise d’hier soir était Star Wars : Fate of the Old Republic, réalisé par Casey Hudson, à qui l’on doit également KOTOR (et Anthem). Une excellente nouvelle pour beaucoup… mais Lucasfilm précise que le studio a été fondé cette année, ce qui signifie que 2030 est une estimation *optimiste*. Peut-être s’agira-t-il d’un jeu PlayStation 7. »

À vrai dire, difficile de ne pas penser comme lui lorsque l’on constate que le temps moyen de développement d’un jeu AAA est aujourd’hui de 4 à 5 ans, parfois plus pour les très grosses productions. Et puisque le studio a été fondé il y a seulement quelques mois…

Mais Lucasfilm n’a pas encore évoqué de période de sortie pour Star Wars: Fate of the Old Republic. D’ailleurs, Casey Hudson est venu répondre indirectement à Jason Schreier dans un tweet, dans lequel il précise que le jeu sortira bien avant 2030 :

« Ne vous inquiétez pas des rumeurs du genre « pas avant 2030 ». Le jeu sortira avant. Je ne rajeunis pas ! »

Pour l'heure, on imagine qu'il est trop tôt pour confirmer une quelconque période de sortie, tant les aléas du développement peuvent être nombreux. Espérons juste ne pas devoir attendre aussi longtemps qu'un Star Wars Eclipse ou qu'un KOTOR Remake.