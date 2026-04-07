Star Wars Eclipse n’est pas mort, mais le projet avancerait très lentement

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Sans nouvelle du projet depuis qu’il a été annoncé il y a plus de quatre ans maintenant, on est en droit de craindre que Star Wars Eclipse ne puisse pas voir le jour de sitôt. Mais Quantic Dream a assuré que le projet était encore dans les tuyaux il y a de cela quelques mois, lorsque le studio levait le voile sur son jeu multijoueur Spellcasters Chronicles. Malgré cela, le silence radio continue de régner, et de nouvelles informations en provenance d’Insider Gaming laissent entendre que le développement va encore demander beaucoup de temps.

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Jaquette de Star Wars Eclipse
Star Wars Eclipse

Date de sortie : N/C

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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