Star Wars Eclipse n’est pas mort, mais le projet avancerait très lentement

NetEase joue l’avare ?

Selon les informations du site, le développement de Star Wars Eclipse avancerait à un rythme très lent, et l’équipe n’aurait fait « que peu de progrès au cours des derniers mois ». Même si le jeu a déjà une base bien solide qui est prête, les choses avancent malgré tout au ralenti, et il est possible que le titre demande encore plusieurs années avant d’être prêt selon une source interrogée.

Toujours selon les sources du site, Quantic Dream chercherait à recruter davantage pour travailler sur ce projet, mais NetEase ne serait pas des plus partants. On rappelle que l’éditeur chinois (qui possède désormais Quantic Dream) ne cesse de retirer ses investissements à l’international depuis quelques mois, mettant beaucoup de studios occidentaux sur la paille ou en danger. Jusqu’ici, Quantic Dream n’était pas inquiété par cette situation, mais NetEase pourrait effectivement ralentir ses investissements dans les projets du studio.

Les deux entreprises compteraient sur Spellcasters Chronicles pour venir un peu renflouer les caisses afin de tout réinvestir sur le développement de Star Wars Eclipse. Cependant, le jeu lancé en accès anticipé depuis peu ne rencontre pas réellement un franc succès. Pas de quoi accélérer le projet Star Wars donc, si les propos des sources questionnées s’avèrent être vrais.