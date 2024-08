Le scénariste s’en va vers une nouvelle galaxie

On ne sait pas réellement ce que Star Wars Eclipse va nous raconter, mais on sait que Adam Williams n’aura désormais plus la main mise sur le scénario. C’est TheGamer qui a révélé l’information en ayant aperçu sur le scénariste principal du jeu avait actualisé son compte LinkedIn, sur lequel il précise qu’il ne travaille désormais plus pour Quantic Dream, après neuf ans passés là-bas.

Il était également le scénariste principal de Detroit Become Human. Il explique qu’après tout ce temps, il part pour une nouvelle aventure en fondant son propre studio, qui va travailler sur quelque chose « d’innovant », qui ne sera pas révélé avant un paquet de temps.

Mais qui sait, peut-être avant la sortie de ce Star Wars Eclipse, qui perd ici un membre important de son équipe. Au moins, le départ ne semble pas précipité et le studio a sans doute déjà prévu la passation, histoire de ne pas rendre le développement encore plus long que possible.