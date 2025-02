Quantic Dream assure qu’il est hors de danger et qu’il n’est pas concerné par les coupes chez NetEase

Pas de licenciements prévus chez Quantic Dream pour le moment

Le premier d’entre eux n’est autre que Quantic Dream. Le studio français est l’une des plus grosses acquisitions occidentales de NetEase, et il planche depuis plusieurs années sur Star Wars Eclipse, un jeu qui n’a pas donné de nouvelles depuis des années. Ce qui en fait une cible privilégiée dans le cadre d’une restructure pareille. Mais le PDG Guillaume de Fondaumière a voulu montrer que le studio n’est pas en danger en publiant un message rassurant sur LinkedIn, dans lequel il assure que tous les projets de Quantic Dream avancent à bon rythme :

« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris les récents licenciements et fermetures de studios qui ont affecté certaines divisions du groupe NetEase. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées et nous espérons sincèrement qu’elles trouveront rapidement de nouvelles opportunités. David Cage et moi-même tenons à exprimer notre gratitude aux fans et amis qui nous ont contactés ces derniers jours au sujet de Quantic Dream. Nous tenons à rassurer tout le monde sur le fait que nos studios à Paris et à Montréal ne sont pas affectés. Nous continuons à développer nos projets à plein rythme, avec plusieurs postes vacants disponibles dans les deux sites. »

Il affirme dans la foulée que le studio a vécu une année 2024 particulièrement rentable grâce aux performances de Detroit Become Human, qui continue à bien se vendre et qui a dépassé les 11 millions d’unités vendues, soit 2 millions rien que l’année dernière. Une belle performance qui semble le mettre à l’abri du changement de direction chez NetEase.

Les studios occidentaux commencent à réagir à la nouvelle

Même façon de communiquer du côté de Rebel Wolves, avec un message posté par Tomasz Tinc, responsable de l’édition au sein du studio polonais, qui assure que son équipe n’est pas impactée et que The Blood of Dawnwalker va poursuivre son chemin comme prévu. Simplement parce qu’il est déjà entièrement financé et que NetEase reste un actionnaire minoritaire :

« Le développement de notre jeu progresse régulièrement et nous ne rencontrons aucun problème financier. La production de The Blood of Dawnwalker est entièrement financée, et nous travaillons aux côtés de nos partenaires et amis de Bandai Namco, l’éditeur mondial de notre jeu, pour donner vie au premier chapitre de la saga Dawnwalker. »

Eurogamer a également remarqué que Paul Ehreth, PDG d’Anchor Point Studios, a déclaré que son équipe non plus n’est pas touchée par les licenciements. On touche du bois pour que cela continue, même si on imagine que l’équipe américaine de Marvel Rivals devait également se sentir hors de danger quelques jours avant d’être mise à la porte.