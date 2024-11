L’ancien scénariste de Star Wars Eclipse fonde son propre studio et travaille sur un RPG « mature et sombre »

Un pitch déjà vu quelque part, dans une galaxie lointaine…

Krafton ne mentait pas lorsqu’il disait vouloir acquérir plus de studios, à l’image de Tango Gameworks. L’entreprise sud-coréenne a choisi de faire confiance à Adam Williams pour le premier projet de son nouveau studio, qui est nommé Republic Games. Un nouveau départ pour le scénariste qui veut ici produire quelque chose sur lequel il n’avait jamais travaillé auparavant, affirmant auprès d’Eurogamer disposer d’une liberté créative complète avec Krafton sur le RPG « mature et sombre » qui est en préparation au sein de son studio :

« Nous avons fondé Republic Games pour créer des expériences divertissantes et significatives. Nous nous concentrons uniquement sur ce que le public veut réellement : un excellent gameplay, une excellente histoire, des personnages inspirants et une expérience fantastique dont ils se souviendront. Nous pensons qu’il existe une large base de joueurs de RPG qui ont le sentiment qu’on ne leur accorde plus la même attention. Ils veulent une fantasy classique, traditionnelle et intemporelle. Ils veulent une histoire qui réponde à leurs choix, leur donnant la liberté d’aller dans la direction qu’ils veulent, plutôt que de se faire dire ce qu’ils doivent penser de l’histoire et des personnages. »

Si l’on a encore peu de détails sur ce projet, Williams sort les grandes comparaisons en décrivant l’histoire de son jeu à la croisée des chemins entre Le Seigneur des Anneaux et 1984 de George Orwell, rien que ça. Voici ce que le jeu devrait raconter selon lui :

« Un régime tyrannique impose brutalement son idéologie et écrase toute dissidence. Mais une faction de rebelles cherche à renverser les tyrans et à exposer les mensonges au cœur de leur doctrine. Tout ce drame politique est imprégné d’éléments surnaturels qui se cachent sous la surface, pour créer quelque chose d’intemporel mais qui résonne socialement. »

C’est-à-dire… Star Wars ? On est un peu mauvaise langue, mais le pitch de base ne semble pas très éloigné de l’univers du précédent jeu sur lequel travaillait Adam Williams. On sait également que Bryan et Amelia Dechart (Connor et Tracy dans Detroit Become Human) figureront au casting de ce nouveau jeu.