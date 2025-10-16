Malgré l’annonce de son jeu multijoueur, Quantic Dream promet qu’il travaille toujours sur Star Wars Eclipse

Promis, le jeu est toujours vivant

Dévoilé il y a maintenant près de quatre ans, Star Wars Eclipse n’a plus donné signe de vie depuis sa première vidéo, si ce n’est lorsque l’on a appris certains départs dans l’équipe. Pas de quoi rassurer sur l’état du projet donc, et voir Quantic Dream développer un autre jeu en parallèle a de quoi inquiéter. David Cage le sait, et c’est pourquoi il a adressé un mot sur Star Wars Eclipse lors de l’annonce du projet multijoueur du studio. Il déclare simplement :

« Evidemment, le développement de Star Wars Eclipse continue, et nous avons hâte de vous en montrer davantage à l’avenir. »

On ne va pas se mentir, on a vu plus rassurant que ce bref message, qui ne dit pas grand-chose de l’état du jeu aujourd’hui. De plus, voir un studio connu pour ses jeux solo s’aventurer sur le terrain du jeu multijoueur peut faire peur, si l’échec de ce dernier entraine de graves conséquences financières pour Quantic Dream. D’autant plus dans une période où NetEase, qui possède désormais 100% du studio, n’a pas peur d’effectuer de grosses coupes au sein de ses studios occidentaux. Mais ne vendons pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué, et espérons que Star Wars Eclipse finisse bien par voir le jour. Quand, ça, c’est une autre question.