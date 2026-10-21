Crimson Desert fait le point sur son gros DLC, et il y a beaucoup de choses à voir

Sous l’océan…

Crimson Desert avait déjà assez de mécaniques pour nous occuper durant plus d’une centaine d’heures, mais ce DLC va encore un peu plus loin. Cela débutera par de nouvelles quêtes narratives qui ne seront pas uniquement centrées sur Kliff, même si celui-ci va s’aventurer un peu plus loin dans le Désert pourpre. Damiane et Oongka vont enfin être un peu plus mis en avant dans leurs quêtes respectives, et mieux vaut tard que jamais.

Mais surtout, ce DLC vous invitera à explorer l’océan qui entoure Pywel, que ce soit à bord de votre bateau ou de votre dragon. Un navire que vous pourrez personnaliser à votre guise, notamment pour mieux faire face aux bateaux ennemis dans des batailles navales. Vous pourrez aussi explorer les fonds marins (même votre animal de compagnie aura sa petite combinaison) pour y dénicher des trésors, et nager en compagnie des poissons amicaux, même si l’océan cache aussi des secrets un peu plus menaçants.

Une fois de retour sur la terre ferme, vous aurez également l’occasion de constater que de nouvelles mécaniques sociales feront leur apparition, comme un système de romance pour les trois personnages. Cela animera un peu plus le camp des Crinières grises. Et d’ailleurs, les camps que vous aurez libérés pourront désormais être un peu plus personnalisés pour les rendre plus accueillants. Même chose pour votre maison, avec de nouveaux éléments de personnalisation. Et quand vous aurez la tête bien reposée, libre à vous de vous lancer dans une sorte de mode Boss Rush pour affronter des adversaires bien coriaces l’un après l’autre. Sacré programme.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.