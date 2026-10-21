Crimson Desert fait le point sur son gros DLC, et il y a beaucoup de choses à voir

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Pywel n’a pas encore livré tous ses secrets. Pearl Abyss demande à Kliff de reprendre du service dans Charting the Unknown, le premier DLC majeur de Crimson Desert qui devait initialement sortir la semaine dernière avant d’être repoussé au 29 octobre. Pour nous aider à patienter, le studio sort aujourd’hui une grosse vidéo qui fait le point sur le contenu de cette extension.

Crimson Desert // Source : Pearl Abyss

Sous l’océan…

Crimson Desert avait déjà assez de mécaniques pour nous occuper durant plus d’une centaine d’heures, mais ce DLC va encore un peu plus loin. Cela débutera par de nouvelles quêtes narratives qui ne seront pas uniquement centrées sur Kliff, même si celui-ci va s’aventurer un peu plus loin dans le Désert pourpre. Damiane et Oongka vont enfin être un peu plus mis en avant dans leurs quêtes respectives, et mieux vaut tard que jamais.

Mais surtout, ce DLC vous invitera à explorer l’océan qui entoure Pywel, que ce soit à bord de votre bateau ou de votre dragon. Un navire que vous pourrez personnaliser à votre guise, notamment pour mieux faire face aux bateaux ennemis dans des batailles navales. Vous pourrez aussi explorer les fonds marins (même votre animal de compagnie aura sa petite combinaison) pour y dénicher des trésors, et nager en compagnie des poissons amicaux, même si l’océan cache aussi des secrets un peu plus menaçants.

Une fois de retour sur la terre ferme, vous aurez également l’occasion de constater que de nouvelles mécaniques sociales feront leur apparition, comme un système de romance pour les trois personnages. Cela animera un peu plus le camp des Crinières grises. Et d’ailleurs, les camps que vous aurez libérés pourront désormais être un peu plus personnalisés pour les rendre plus accueillants. Même chose pour votre maison, avec de nouveaux éléments de personnalisation. Et quand vous aurez la tête bien reposée, libre à vous de vous lancer dans une sorte de mode Boss Rush pour affronter des adversaires bien coriaces l’un après l’autre. Sacré programme.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.

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Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
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Date de sortie : 19/03/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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