Fight Night : La licence de jeux de boxe d’EA Sports est enfin de retour après des années d’absence

Renfilez vos gants, EA retrouve le chemin du ring

Les amateurs de boxe seront ravis d’apprendre qu’ils auront bientôt droit à un nouveau Fight Night. C’est du moins ce qu’Electronic Arts laisse sous-entendre avec la création d’un compte Twitter répondant au nom de « EA Sports Fight Night », qui a tweeté une première image avec une paire de gants raccrochée et le message suivant : « Le combat n’est jamais terminé. À tous ceux qui sont restés avec nous : Fight Night est de retour ».

La licence sort donc de 15 ans de grand silence, même si aucun autre détail n’est connu à ce jour. On ignore encore ce que le jeu aura à proposer, et s’il sortira prochainement ou dans plusieurs mois. Mais les fans de ce sport devraient déjà être ravis de cette annonce, qui montre qu’un grand acteur de l’industrie s’intéresse encore à ce milieu.

Depuis le dernier Fight Night, les bons jeux de boxe (réalistes) ne se sont pas forcément bousculés au portillon. Le dernier grand exemple en date n’est autre qu’Undisputed, et malgré quelques qualités, il avait encore du chemin à faire avant de s’imposer comme une référence. À voir si Fight Night arrivera à faire mieux après tant d’années passées dans les vestiaires.