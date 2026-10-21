Le jeu tiré de la série Les Carnets de l’Apothicaire sortira dans le courant du mois de mars 2027

L’adaptation ne sera malheureusement pas traduite en français

Annoncé en catimini lors du dernier Nintendo Direct, The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother refait parler de lui aujourd’hui avec une nouvelle vidéo de gameplay présentant les éléments principaux du jeu, dont une date de sortie. Celle-ci est fixée au 18 mars 2027, et ce partout dans le monde, même s’il convient de rappeler que le titre ne sera malheureusement pas traduit en français malgré la popularité de la série chez nous.

Dans The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother, Maomao rencontrera des tas de personnages bien connus des fans tout en craftant les remèdes dont vous aurez besoin. Une dimension enquête sera également de la partie, avec notamment Jinshi qui pourra explorer le palais et recueillir des indices que notre protagoniste est incapable d’obtenir, tout en vous faufilant en tant que petit chat dans des lieux inaccessibles pour les humains.

The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother est prévu sur PC, PS5 et les deux consoles Nintendo Switch. En Europe, on aura bien droit à une édition physique pour le jeu, mais uniquement sur PS5 et Switch 2. Et si vous vous posez la question : oui, la version Switch 2 proposera une game-key card.