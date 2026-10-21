Tencent dévoile Ordinary Oddness, un nouveau RPG en monde ouvert à l’esthétique qui va dans tous les sens

Nouveau gacha en vue ?

Et c’est Tencent que l’on retrouve derrière cet Ordinary Oddness, ou du moins son antenne nommée Cosmicpup Studio. Les premières images de ce RPG en monde ouvert nous présentent un monde pour le moins étrange, presque trop rempli (pour ne pas dire foutraque), où « l’étrange relève du normal ».

Sur cette île céleste, les humains et les « Mythoids » (qui sont des légendes urbaines) coexistent, mais la paix de cet endroit est menacée lorsque des secrets bien cachés refont surface, notamment via une jeune femme nommée Luminar que notre héros devra pourchasser. On nous montre tout cela avec une première vidéo de gameplay de 22 minutes, qui nous montre le jeu tourner sur Unreal Engine 5.

Côté gameplay, on aperçoit la possibilité de switcher entre trois personnages, avec des contrôles à trois attaques qui rappellent tous les gacha du moment. Les extraits peuvent faire penser à un style de combat à la Zenless Zone Zero, car au-delà de l’archétype de l’équipe à trois personnages, on retrouve aussi une grande importance de la parade et de l’esquive parfaite (en étant tout de même moins flashy). Le jeu semble au moins avoir le mérite de mettre en scène des affrontements de boss plus spectaculaires et mieux mis en scène que la plupart des propositions du genre.

Ordinary Oddness sera disponible à une date inconnue sur PC, PS5 et Xbox Series. Les préinscriptions sont déjà en ligne sur Steam et sur l’Epic Games Store, et un site officiel a ouvert ses portes.