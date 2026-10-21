Pour son cinquième anniversaire, Riders Republic s’offre un mode hors ligne plus complet et une version Nintendo Switch 2

Pour mieux jouer en nomade

Pour fêter les 5 ans de son jeu, Ubisoft a décidé de frapper un coup. Cela commence avec la sortie d’une version Switch 2 pour Riders Republic, qui est prévue pour le 9 décembre prochain.

Mais ce n’est pas tout puisque l’arrivée de ce portage va coïncider avec une nouvelle mise à jour, qui permettra surtout de profiter un peu mieux du jeu sans être contraints par une connexion internet.

Riders Republic disposait déjà d’un mode hors-ligne (le mode Zen), mais celui-ci n’était pas franchement des plus appréciés. Avec la sortie de cette version Switch 2, et le fait que le jeu soit pleinement compatible Steam Deck, l’éditeur voulait intégrer une expérience hors-ligne un peu plus complète, afin de pouvoir jouer en mode nomade sans avoir à se soucier d’une connexion internet. Tous les progrès que vous effectuerez ici seront conservés dans la partie online, et vous pourrez passer du mode hors-ligne à celui en ligne plus naturellement.

Car oui, malgré cette annonce, il n’est pas encore question que les serveurs de Riders Republic ferment leurs portes, même si on peut y voir un signe annonciateur pour les plus pessimistes. Pour en savoir un peu plus sur Riders Republic, n’hésitez pas à consulter notre test complet.