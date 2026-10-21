Football Manager 27 : Avant sa sortie, vous pourrez jouer au jeu complet gratuitement pendant plusieurs jours

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Sports Interactive sait qu’il a beaucoup à se faire pardonner pour les précédentes itérations de Football Manager. Avec l’épisode de cette année, le studio veut montrer patte blanche, et pour cela, il laissera le public essayer le jeu dans son intégralité juste avant sa sortie. Gratuitement.

Football Manager 27 // Source : SEGA

Un accès anticipé de l’accès anticipé

Ce n’est pas tant une démo qu’un essai limité dans le temps qui sera proposé pour Football Manager 27, puisqu’il n’est pas uniquement question de tester qu’une seule partie du jeu.

Sports Interactive veut vous offrir un tour d’horizon complet pour cet épisode en mettant le jeu à votre disposition, dans son intégralité, et ce gratuitement dès le 29 octobre à 19 heures, heure de Paris, jusqu’au 3 novembre, soit juste avant le début de l’accès anticipé payant pour les personnes qui ont précommandé le jeu. Mais uniquement sur certaines plateformes, à savoir sur Steam, l’Epic Games Store, et le Microsoft Store ou via le Game Pass. Vous conserverez ici votre progression si vous achetez le jeu par la suite :

« Toutes les parties démarrées pendant la période de jeu gratuit pourront être poursuivies à la fois sur la version d’aperçu payante et sur le jeu complet sans qu’il ne soit nécessaire de recommencer à zéro. »

C’est aussi le 29 octobre que les précommandes seront lancées, avec une réduction de 10 % à la clé. Cela vous laisse donc pas mal de jours pour constater les changements apportés à cet épisode et vous laisser le temps de la réflexion pour acheter ou non le jeu. Une preuve de bonne foi de la part de Sports Interactive, qui veut vraiment se racheter pour Football Manager 26 et ses erreurs passées.

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