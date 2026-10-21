Serious Sam: The Third Encounter s’annonce et va proposer une suite à la série principale plus de 15 ans après
Si en jetant un coup d’œil à la liste des différents opus Serious Sam sortis jusqu’ici, vous avez l’impression que ça part dans tous les sens, ce n’est pas tout à fait faux. Rien que tout récemment, la licence s’est offert une sorte de spin-off multi et roguelite avec Shatterverse. Mais là, Croteam et Devolver Digital semblent marquer d’une pierre blanche la suite de sa franchise FPS avec l’annonce de Serious Sam: The Third Encounter.
Serious Sam revient aux fondamentaux
Voué à remettre sur le devant de la scène la licence ayant construit sa réputation dorée au début des années 2000, Serious Sam: The Third Encounter (ou Troisième Contact en français) a décidé de reprendre là où sa gloire reluit encore. Oubliez donc les opus moyens voire mauvais, comme Serious Sam 4, et place à la vraie suite du deuxième opus sorti en 2002.
En réalisant ce troisième épisode, le studio Croteam s’engage aussi dans une direction où la communauté de fans l’attendra de pied ferme. Scénaristiquement, il s’agit d’une suite directe à Serious Sam: The Second Encounter, et notre héros compte bien faire sa fête à la Horde de Mental.
Ensuite, eh bien on repart pour du bon vieux FPS bourrin, avec encore un arsenal que l’on imagine jouissif, grâce auquel on pourra réaliser un véritable carnage sur les différentes planètes extraterrestres que nous pourrons explorer seul ou en coopération. Quelques images que l’on vous partage ci-dessous appuient cette note d’intention, mais vu que le projet est au début de son développement, il faudra être patient pour en voir davantage.
Serious Sam: The Third Encounter est attendu sur PC via Steam à une date inconnue.