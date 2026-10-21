Cyberpunk 2077 : Nouvelle quête liée à Cyberpunk Edgerunners 2, support des mods sur consoles… voici ce que réserve la version 2.5

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Profitant de la sortie de la série Cyberpunk Edgerunners 2, CD Projekt Red a tenu à réserver un cadeau à toutes celles et ceux qui possèdent Cyberpunk 2077 avec une mise à jour surprise. Le support du jeu était terminé, le studio polonais travaillant plutôt sur un deuxième jeu (et sur les projets The Witcher), mais une mise à jour 2.5 va bel et bien voir le jour, et on sait désormais ce qu’elle contiendra.

Cyberpunk 2077 x Cyberpunk Edgerunners 2 // Source : CD Projekt Red

Ce qu’il faut retenir de la version 2.5 de Cyberpunk 2077

Cette mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 promet d’être assez conséquente et ne se limitera pas qu’à un crossover avec Cyberpunk Edgerunners, même si quelques éléments y feront bien référence.

À commencer par une nouvelle quête durant laquelle vous croiserez quelques personnes de l’anime, ceux de la Team King, dans une histoire qui se déroulera donc avant les événements de la saison 2. Le casting vocal de la série sera de retour dans le jeu, mais CD Projekt Red n’a pas trop voulu en dire ici pour ne pas gâcher quelques surprises. Et si la bande-son de Cyberpunk Edgerunners vous fait vibrer, sachez qu’une nouvelle radio sera disponible en jeu avec 16 morceaux tirés de la série, aussi bien de la saison 1 que de la saison 2.

L’autre nouveauté majeure de ce patch, c’est l’arrivée du support des mods sur consoles. De la même manière qu’avec The Witcher 3, CD Projekt Red a fait en sorte de porter plusieurs mods de la communauté sur PS5 et Xbox Series. On y retrouve aussi bien des éléments cosmétiques que des nouvelles quêtes, et on imagine que le tout sera mis à jour progressivement selon les créations.

Côté gameplay, le gros changement apporté est celui de pouvoir enfin manier une arme de poing dans chaque main. Vous pourrez donc vous la jouer pistolero dans Night City avec deux revolvers, à condition d’avoir les compétences adéquates pour cela. Même le mode Photo sera mis à jour pour l’occasion en vous laissant taper la meilleure pose possible avec vos deux pistolets. Et pour avoir l’air encore plus cool, vous pourrez rendre visite à 5 nouveaux vendeurs qui vous aideront à customiser le look de vos implants.

Pour rappel, cette mise à jour 2.5 de Cyberpunk 2077 sera mise en ligne dès demain, le 22 octobre. Le patch note complet est à retrouver sur le site officiel du jeu.

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Jaquette de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
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Date de sortie : 26/09/2023

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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