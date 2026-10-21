Don’t Nod lance officiellement son plan de sauvegarde et pourrait se retrouver à court de fonds dès janvier 2027

L’échéance se rapproche dangereusement

Avec son « programme de transformation », qui est avant tout là pour vider les équipes, Don’t Nod peine toujours à trouver des partenaires et des financements qui l’aideraient à survivre. Dans son dernier bilan financier, le groupe annonce un chiffre d’affaires en baisse de 14 % au premier semestre 2026 (6,1 millions d’euros), avec des revenus qui proviennent plus des deals d’abonnements des constructeurs (PlayStation Plus et Xbox Game Pass) plutôt que des ventes nettes des jeux, Aphelion étant un échec commercial à cet égard.

Don’t Nod prévient ainsi qu’en l’absence de nouveaux partenariats ou d’investissements, il se retrouvera à court de trésorerie d’ici la fin janvier 2027 :

« Compte tenu de ce niveau de trésorerie disponible et des prévisions de trésorerie, la poursuite de l’exploitation au cours des 12 prochains mois demeure dépendante de la mise en place de financements externes destinés à couvrir les besoins liés à l’activité et au développement des projets. Cette situation constitue une incertitude significative susceptible de remettre en cause la continuité d’exploitation au-delà du 31 janvier 2027. »

Pour tenter de redresser la barre, le studio se lance donc officiellement dans son plan de sauvegarde déjà annoncé par le passé :

« Dans le prolongement de ces mesures d’adaptation et afin de faire face à ses difficultés financières, DON’T NOD Entertainment SA annonce que le Tribunal des activités économiques de Paris a accueilli favorablement sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Cette décision permet à la Société de bénéficier d’un cadre juridique destiné à assurer la continuité de ses activités et à faciliter la mise en œuvre de solutions adaptées à ses besoins de financement et à son développement à moyen et long terme. »

Pour le moment, seul le jeu narratif en lien avec Netflix est encore en préparation au sein du studio de Montréal. Un autre projet répondant au nom de code P14 a quant à lui été mis en arrêt, car les finances manquent. Ce qui veut dire que les équipes françaises sont quant à elles menacées, avec « un ajustement des effectifs » qui pourrait impacter 85 emplois en France.