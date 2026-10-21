EA Sports FC 27 dévoile la sixième Team Of The Week
EA Sports FC 27 vient d’annoncer la sixième Team Of The Week. Les joueurs et joueuses sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.
Sixième TOTW !
- Le gardien : Stankovic (80).
- La défense : Javi Rodriguez (82), Provstgaard (80), Arous (80) et Cecilia Marcos (80).
- Le milieu de terrain : Luis Diaz (89), Griezmann (85), Bowen (84), Pedro Neto (83), Maza (82), Gomez (80), Donnum (80), Oosting (80), Nygren (80) et Pablo Rodirguez (80).
- L’attaque : James (86), Diomande (85), Oyarzabal (85), Bremer (82), Sinayoko (80), Raimondo (80), Diakité (80) et Mendy (80).
EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.