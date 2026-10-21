EA Sports FC 27 dévoile la sixième Team Of The Week

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EA Sports FC 27 vient d’annoncer la sixième Team Of The Week. Les joueurs et joueuses sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.

EA Sports FC 27 // Source : Electronic Arts

Sixième TOTW !

  • Le gardien : Stankovic (80).
  • La défense : Javi Rodriguez (82), Provstgaard (80), Arous (80) et Cecilia Marcos (80).
  • Le milieu de terrain : Luis Diaz (89), Griezmann (85), Bowen (84), Pedro Neto (83), Maza (82), Gomez (80), Donnum (80), Oosting (80), Nygren (80) et Pablo Rodirguez (80).
  • L’attaque : James (86), Diomande (85), Oyarzabal (85), Bremer (82), Sinayoko (80), Raimondo (80), Diakité (80) et Mendy (80).

EA Sports FC 27  est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.

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EA Sports FC 27
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Date de sortie : 25/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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