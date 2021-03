Star Citizen : Toujours plus d’argent, toujours plus de joueurs

Difficile de savoir si le projet gargantuesque initié par Cloud Imperium Games finira un jour par être achevé. Star Citizen promet énormément de choses, et il est vrai que sur le papier cela fait terriblement envie. D’autant que contrairement à un No Man’s Sky, les joueurs peuvent déjà s’essayer au peu de contenu disponible via une early access. Quoi qu’il en soit, de plus en plus de personnes semble conquises.

De gros chiffres

Il ne se passe pas une année sans que l’on entende parler de Star Citizen et de ses chiffres tout simplement astronomiques. Il faut dire que son financement participatif a explosé tous les scores. Et justement, c’est la première information du jour : ce sont au total 350 millions de dollars qui ont été récoltés. Ce qui veut dire que les joueurs ont dépensé par moins de 50 millions de dollars depuis juin 2020, date à laquelle Cloud Imperium Games affirmait avoir dépassé le cap des 300 millions.

Seconde information, et elle est de taille elle aussi, c’est le nombre de joueurs qui aurait dépassé les 3 millions. Notez qu’il y a tout juste trois ans, en mars 2018, le titre comptait 2 millions de comptes. Ce qui représente tout de même une belle avancée pour un jeu en développement depuis presque dix longues années.

Il n’est pas aisé de parler du cas de Star Citizen, un MMO qui n’est pas vraiment disponible, mais dont l’early access sert en quelque sorte de crash test aux développeurs. Ceux-ci y implantent de nouvelles fonctionnalités et planètes au compte goutte, et cela semble suffire à de nombreux joueurs. De son coté, la campagne solo du soft, nommée Squadron 42, ne donne plus de signe de vie depuis un moment. Et le développeur ne semble pas vouloir communiquer sur le sujet pour le moment.