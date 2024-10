Star Citizen : Le jeu solo Squadron 42 est encore une fois reporté et nous donne rendez-vous en 2026

Si l’on devait lister les arlésiennes qui commencent à s’éterniser, Squadron 42 aurait assurément une bonne place dans la catégorie des titres qui sont sans cesse repoussés. Et pourtant, on a bien failli y croire durant quelques mois. Lorsqu’en 2023, Cloud Imperium Games nous annonçait que toutes les fonctionnalités du jeu étaient prêtes et que la production rentrait maintenant dans une phase de peaufinage, on a bien failli penser que 2025 pourrait être une année de sortie crédible. Finalement, il faudra encore faire preuve de patience, et les fans de Star Citizen ne sont de toute façon plus à ça près.