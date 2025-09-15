Star Citizen : Le jeu solo Squadron 42 n’est pas certain de sortir en 2026

Pas de CitizenCon pour mieux avancer

C’est lors du dernier Star Citizen Live (relayé par PC Gamer) que l’intéresser a pu parler brièvement de l’avancée du studio sur Squadron 42, et on retiendra ici qu’il ne faut pas s’attendre à avoir de grosses nouvelles sur le jeu lors du prochain CitizenCon Direct, car l’équipe veut se concentrer sur le jeu avant tout. Et elle en a bien besoin, puisque même Jared Huckaby ne sait pas si la date de 2026 pourra être tenue, même si le studio fait tout pour que ce soit le cas :

« L’équipe est concentrée. Nous avons fixé une date butoir en 2026. Je ne sais pas si nous y parviendrons, mais je sais que nous ferons tout notre possible pour y parvenir. Et cela passe notamment par le fait de ne pas nous laisser distraire par la CitizenCon. »

Malgré cette incertitude, il indique également que l’équipe est bien dans les temps pour le moment, mais l’histoire autour du développement l’invite forcément à de la prudence. Ne comptez en tout cas pas sur une actualité chargée pour Squadron 42 dans les prochaines semaines, et croisez peut-être les doigts pour ne pas le voir glisser à 2027.