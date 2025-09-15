Star Citizen : Le jeu solo Squadron 42 n’est pas certain de sortir en 2026
Publié le :
1 commentaire
Rédigé par Jordan
La communauté Star Citizen est sans doute l’une des plus patientes de l’industrie, et ce n’est pas le dernier retard en date de Squadron 42 qui va la décourager. L’année dernière, lors la dernière CitizenCon, Cloud Imperium Games annonçait la mauvaise nouvelle en indiquant que le jeu solo ne verrait pas le jour avant l’année 2026. Et maintenant que l’on entre presque dans cette période, on se demande comment les choses avancent du côté du studio. Le directeur du contenu, Jared Huckaby, a partagé quelques nouvelles à ce propos, dont certaines qui peuvent inquiéter.
Pas de CitizenCon pour mieux avancer
C’est lors du dernier Star Citizen Live (relayé par PC Gamer) que l’intéresser a pu parler brièvement de l’avancée du studio sur Squadron 42, et on retiendra ici qu’il ne faut pas s’attendre à avoir de grosses nouvelles sur le jeu lors du prochain CitizenCon Direct, car l’équipe veut se concentrer sur le jeu avant tout. Et elle en a bien besoin, puisque même Jared Huckaby ne sait pas si la date de 2026 pourra être tenue, même si le studio fait tout pour que ce soit le cas :
« L’équipe est concentrée. Nous avons fixé une date butoir en 2026. Je ne sais pas si nous y parviendrons, mais je sais que nous ferons tout notre possible pour y parvenir. Et cela passe notamment par le fait de ne pas nous laisser distraire par la CitizenCon. »
Malgré cette incertitude, il indique également que l’équipe est bien dans les temps pour le moment, mais l’histoire autour du développement l’invite forcément à de la prudence. Ne comptez en tout cas pas sur une actualité chargée pour Squadron 42 dans les prochaines semaines, et croisez peut-être les doigts pour ne pas le voir glisser à 2027.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : N/C