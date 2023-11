Le SSD Samsung 980 Pro 2 To idéal pour la PlayStation 5 est de retour en promotion

Alors que le Black Friday et ses nombreux bons plans se profilent doucement mais sûrement à l’horizon, la période du Black November est souvent l’occasion de dénicher des offres plus ou moins intéressantes en amont. Et ça tombe bien puisque, justement, Cdiscount a décidé de nous régaler pour l’occasion avec une promotion sur un des produits les plus réclamés par les joueurs et les joueuses : le SSD 980 Pro 2 To de Samsung.