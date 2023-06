SSD PS5 : Grosse promotion pour le Samsung 980 Pro 2 To à ne pas manquer

C’est probablement l’offre la plus intéressante de ces soldes d’été 2023. La période estivale des promotions vient de commencer avec pas mal de réductions sur quelques jeux et produits high-tech, mais une offre en particulier a attiré l’oeil puisqu’elle est assez inédite. Le SSD Samsung 980 Pro est régulièrement en promotion mais il n’aura presque jamais atteint un prix aussi bas pour son modèle 2 To, ici affiché au prix standard du modèle 1 To.