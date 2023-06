PlayStation Plus : Les jeux de juillet 2023 ont fuité, voici la liste

Après un mois de juin assez calme, le PlayStation Plus revient en force avec de gros jeux sous le capot. Comme d’habitude, nous devons les fuites de ces jeux à Bilbil-kun qui est désormais habitué à l’exercice et ne s’est jamais trompé là-dessus.

Quels jeux PS Plus en juillet 2023 ?

On reprend un bon rythme ce mois-ci avec deux gros titres et un jeu indépendant. Voici les jeux qui seront offerts sur le PlayStation Plus Essential en juillet 2023 :

On peut dire que l’on a pour tous les goûts avec cette sélection, mais on sent surtout le bon timing pour Alan Wake Remastered qui vous permettra d’être fin prêt avant la sortie d’Alan Wake 2. Et il y a de quoi l’attendre avec impatience selon notre dernière preview du titre. A côté de ça, nous avons le blockbuster par excellence qu’on ne présente plus, Call of Duty, et un jeu indépendant sorti l’année dernière que nous avions d’ailleurs assez bien noté sur ActuGaming. Si vous aimez les renards et les histoires touchantes, il ne faut pas hésiter.

Les jeux seront disponibles du 4 juillet au 1er août prochain. Pour les jeux de PlayStation Plus Extra et Premium, il faudra attendre le milieu du mois du juillet comme ce fut le cas le mois dernier. On attend désormais une confirmation de la part de Sony.