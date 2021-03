Square Enix s’associe avec Forever Entertainment (Panzer Dragoon Remake) pour développer plusieurs remakes

Panzer Dragoon Remake n’a peut être pas convaincu les critiques, comme en atteste notre test, mais il a visiblement su intéresser Square Enix, qui a décidé de se rapprocher de l’éditeur Forever Entertainment. Square Enix annonce ainsi travailler sur plusieurs remakes d’une même série en compagnie de l’éditeur japonais.

Toujours plus de remakes

Dans une annonce, on apprend ainsi l’existence d’un partenariat entre ces derniers et Forever Entertainment qui servira à développer plusieurs remakes, tous tirés d’une même licence appartenant à l’éditeur japonais.

On se doute ainsi qu’il ne s’agit probablement pas des opus principaux de Final Fantasy, mais tout reste possible. Rappelons que Square Enix possède également les licences Valkyria Profile, Star Ocean et bien d’autres, qui seraient susceptibles de revenir sous la forme d’un remake. On apprend ainsi que chacun des deux éditeurs recevra 50% des revenus pour chaque copie vendue.

Forever Entertainment est donc décidé bien occupé, avec déjà des remakes en cours, comme Panzer Dragoon II Zwei: Remake prévu pour cette année ou encore les deux The House of the Dead. L’annonce de la série de Square Enix qui aura droit à de nouveaux remakes sera communiquée ultérieurement, lors d’une campagne de communication internationale selon Gematsu.