Panzer Dragoon Remake

Initialement paru sur Sega Saturn, Panzer Dragoon est un Shoot them up en 3D. On y incarne un jeune homme qui se voit remettre la lourde tâche d'empêcher la libération d'une créature démoniaque, et la responsabilité d'un dragon qui devient alors sa monture. Au travers de sept niveaux, il faut se défaire de hordes d'ennemis, faisant tantôt partie de la garde impériale, tantôt de la faune locale.